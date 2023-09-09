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Пименов: Ташуев способен помочь «Факелу» исправить турнирное положение

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Бывший форвард сборной России Руслан Пименов считает, что Сергей Ташуев способен помочь воронежскому «Факелу» исправить положение в турнирной таблице.
Пименов: Ташуев способен помочь «Факелу» исправить турнирное положение
  • Gettyimages.ru

«Он опытный тренер, который уже работал в таких ситуациях, и, в принципе, может вытащить из подвала таблицы», — цитирует Пименова «Матч ТВ». 

Ташуев покинул «Ахмат» 15 августа, расторгнув контракт по соглашению сторон. 5 сентября «Факел» объявил об отставке главного тренера Вадима Евсеева.

Воронежский клуб после семи туров Российской премьер-лиги набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Ташуев дал первый комментарий после назначения.

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