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Тренер Горбачёвой: Алина восстанавливается после травмы, накатывает программу

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Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачёвой, рассказала о подготовке к контрольным прокатам.
Тренер Горбачёвой: Алина восстанавливается после травмы, накатывает программу
  • РИА Новости

«Всё в штатном режиме. Алина восстанавливается после травмы, накатывает программу», — цитирует Федченко «Спорт-Экспресс».

Контрольные прокаты пройдут 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее Федченко заявила, что история с её исчезновением не была связана с фигурным катанием.

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