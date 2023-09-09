Вендел: в следующее трансферное окно может случиться что угодно

Полузащитник «Зенита» Вендел ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в летнее трансферное окно.

«Я счастлив в «Зените», Санкт-Петербург — прекрасный город для жизни. В следующем окне может случиться что угодно, я не могу сказать, что хочу того или другого», — приводит слова Вендела Globo Esporte.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» сделает предложение «Зениту» по Венделу.