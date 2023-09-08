Валиева назвала Овечкина великим хоккеистом

Российская фигуристка Камила Валиева назвала нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина великим хоккеистом.

«Овечкин — это великий хоккеист, у меня к нему только огромное уважение», — приводит слова Валиевой «Матч ТВ».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее сообщалось, что Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США.