Валиева назвала Овечкина великим хоккеистом
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«Овечкин — это великий хоккеист, у меня к нему только огромное уважение», — приводит слова Валиевой «Матч ТВ».
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
Россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее сообщалось, что Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США.