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Колосков считает, что Карасёв не получит назначение на международные матчи

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возвращение судьи Сергея Карасёва со сборов УЕФА.
Колосков считает, что Карасёв не получит назначение на международные матчи
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«На мой взгляд, удивляться факту прохождения Карасёвым сборов УЕФА не надо. А уж тем более проецировать это на возможное возвращение российского футбола на международные турниры.

Действительно, он сейчас один из лучших наших арбитров, но и ему периодически недостаёт стабильности в своей работе. Так или иначе, а ситуация достаточно будничная.

Сергей уже проходил аналогичные сборы в прошлом году и сдавал те же нормативы. Как мы помним, назначение на официальные футбольные матчи он тогда так и не получил. Уверен, что это повторится вновь», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что Митрофанов рассчитывает, что Карасёв получит назначение на международные матчи.

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