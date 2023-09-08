Колосков считает, что Карасёв не получит назначение на международные матчи

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возвращение судьи Сергея Карасёва со сборов УЕФА.

«На мой взгляд, удивляться факту прохождения Карасёвым сборов УЕФА не надо. А уж тем более проецировать это на возможное возвращение российского футбола на международные турниры.

Действительно, он сейчас один из лучших наших арбитров, но и ему периодически недостаёт стабильности в своей работе. Так или иначе, а ситуация достаточно будничная.

Сергей уже проходил аналогичные сборы в прошлом году и сдавал те же нормативы. Как мы помним, назначение на официальные футбольные матчи он тогда так и не получил. Уверен, что это повторится вновь», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что Митрофанов рассчитывает, что Карасёв получит назначение на международные матчи.