Карасёв прошёл сборы арбитров УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв прошёл сборы судей УЕФА.

«Сбор прошёл отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», — приводит слова Карасёва пресс-служба РФС.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

С марта 2022 года российские арбитры не получали назначений на матчи международных турниров.

Ранее сообщалось, что Митрофанов рассчитывает, что Карасёв получит назначение на международные матчи.