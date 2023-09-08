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Карасёв прошёл сборы арбитров УЕФА

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Российский арбитр Сергей Карасёв прошёл сборы судей УЕФА.

«Сбор прошёл отлично! Сдал тесты на правила и физическую подготовку. Был очень рад вновь увидеть коллег. Продолжаем подготовку», — приводит слова Карасёва пресс-служба РФС.

Напомним, что УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

С марта 2022 года российские арбитры не получали назначений на матчи международных турниров.

Ранее сообщалось, что Митрофанов рассчитывает, что Карасёв получит назначение на международные матчи.

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