Гордеев вспомнил историю знакомства с главным тренером «Сибири» Немировски

Хоккеист «Сибири» Фёдор Гордеев вспомнил историю знакомства с главным тренером команды Дэвидом Немировски.

«От момента первых переговоров до подписания контракта прошло всего две недели. Мне очень повезло, что Дэвид Немировски тоже живёт в Торонто. Познакомились с ним, после чего у нас и состоялся предметный разговор.

Далее всё развивалось стремительно. Решил, что на данный момент для меня «Сибирь» лучший вариант. Был удивлён интересу со стороны тренера, но он сказал, что уже наслышан обо мне. Более того, полностью обрисовал план на грядущий сезон», — поделился Гордеев в интервью RT.

Ранее Гордеев рассказал, какие эмоции испытал, когда в дебютной встрече встретился с «Авангардом».