Хоккеист «Сибири» Гордеев: ещё недавно у меня в мыслях не было возвращения в Россию

Хоккеист «Сибири» Фёдор Гордеев рассказал, какие эмоции испытал, когда в дебютной встрече встретился с «Авангардом».

«Что говорить о моём нынешнем коллективе, если ещё недавно у меня в мыслях не было возвращения в Россию. Спокойно строил карьеру в Северной Америке. Всё произошло во многом спонтанно. Честно говоря, до сих пор не верится, что перебрался обратно.

Да ещё и дебютная встреча в КХЛ пришлась на родной «Авангард». Не могу сказать, что спустя годы после ухода из клуба и отъезда за океан ничего не испытал. Напротив. Вдобавок я приехал в свой город Омск. Когда выходил на лёд, сердце билось часто-часто. Но после стольких лет отсутствия всё вокруг кажется другим: общение, культура», — сказал Гордеев в интервью RT.

Ранее вратарь «Сибири» Антон Красоткин поделился эмоциями после матча с «Барысом» в КХЛ.