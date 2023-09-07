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Красоткин — о матче с «Барысом»: кровь из носу необходимо было одерживать победу

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Голкипер «Сибири» Антон Красоткин поделился эмоциями после матча с «Барысом» в КХЛ.
Красоткин — о матче с «Барысом»: кровь из носу необходимо было одерживать победу
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Если счёт 0:0, это не означает, что матч получился лёгким. Все игры тяжёлые, но эта была особенно. Впервые вышли на лёд на новой арене перед своими болельщиками. Кровь из носу необходимо было одерживать победу. Я бы не сказал, что ответственность давила, но, безусловно, мы её ощущали. Была задача справиться с ней, и, считаю, это удалось», — сказал Красоткин после игры.

Также он отметил атмосферу на новом домашнем стадионе команды.

«Десять с половиной тысяч на трибунах. Гул от первой и до последней минуты. Когда услышал перед стартовым вбрасыванием «Славься, Сибирь!» во время исполнения гимна России, мурашки пробежали по телу. Задача хоккеистов была — показывать результат как на старой, так и на новой арене».

Красоткин считает, что команда внесёт коррективы в свою игру и станет забивать намного больше

Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов (1:0). Победная шайба на счету Тейлора Бека.

«Сибирь» набрала четыре очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Барыс» с двумя очками располагается на девятой строчке.

Ранее Дэвид Немировски оценил форму нападающего новосибирской команды Николая Прохоркина.

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