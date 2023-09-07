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Тренер «Сибири» Немировски: сделаем всё, чтобы Прохоркин быстрее набрал форму

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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил форму нападающего новосибирской команды Николая Прохоркина.
Тренер «Сибири» Немировски: сделаем всё, чтобы Прохоркин быстрее набрал форму
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Пытаемся сделать всё, чтобы Прохоркин быстрее набрал форму. Конечно, ему нужно время, так как он почти не тренировался с командой. Первые матчи Николай сыграл хорошо. Все мы знаем, как он играет и что умеет делать с шайбой», — сказал тренер на пресс-конференции после игры.

30 августа Прохоркин подписал с новосибирским клубом контракт до 30 апреля 2024 года.

Ранее Немировски прокомментировал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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