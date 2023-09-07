Тренер «Сибири» Немировски: сделаем всё, чтобы Прохоркин быстрее набрал форму

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил форму нападающего новосибирской команды Николая Прохоркина.

«Пытаемся сделать всё, чтобы Прохоркин быстрее набрал форму. Конечно, ему нужно время, так как он почти не тренировался с командой. Первые матчи Николай сыграл хорошо. Все мы знаем, как он играет и что умеет делать с шайбой», — сказал тренер на пресс-конференции после игры.

30 августа Прохоркин подписал с новосибирским клубом контракт до 30 апреля 2024 года.

Ранее Немировски прокомментировал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.