Главный тренер «Сибири» назвал сложной победу над «Барысом» в КХЛ

Главный тренер новосибирской «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У обеих команд были моменты. Правильно играли. Очень сложно было. Самое главное, одержали победу. Готовимся к следующему матчу.

Все команды много удаляются из-за новых правил. Первые игры стали для нас хорошим уроком. В первом периоде сегодня тоже хватали ненужные удаления. Хорошо, что у ребят получилось не пропустить. Сейчас им важно выучить эти правила», — сказал Немировски на пресс-конференции после игры.

Встреча проходила на новой арене новосибирской команды и завершилась победой хозяев в серии буллитов.

«Сибирь» набрала четыре очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Барыс» с двумя баллами располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА уступил на выезде нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.