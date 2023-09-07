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Главный тренер «Сибири» назвал сложной победу над «Барысом» в КХЛ

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Главный тренер новосибирской «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Главный тренер «Сибири» назвал сложной победу над «Барысом» в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«У обеих команд были моменты. Правильно играли. Очень сложно было. Самое главное, одержали победу. Готовимся к следующему матчу.

Все команды много удаляются из-за новых правил. Первые игры стали для нас хорошим уроком. В первом периоде сегодня тоже хватали ненужные удаления. Хорошо, что у ребят получилось не пропустить. Сейчас им важно выучить эти правила», — сказал Немировски на пресс-конференции после игры.

Встреча проходила на новой арене новосибирской команды и завершилась победой хозяев в серии буллитов.

«Сибирь» набрала четыре очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Барыс» с двумя баллами располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА уступил на выезде нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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