Главный тренер «Сибири» назвал сложной победу над «Барысом» в КХЛ
- РИА Новости
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«У обеих команд были моменты. Правильно играли. Очень сложно было. Самое главное, одержали победу. Готовимся к следующему матчу.
Все команды много удаляются из-за новых правил. Первые игры стали для нас хорошим уроком. В первом периоде сегодня тоже хватали ненужные удаления. Хорошо, что у ребят получилось не пропустить. Сейчас им важно выучить эти правила», — сказал Немировски на пресс-конференции после игры.
Встреча проходила на новой арене новосибирской команды и завершилась победой хозяев в серии буллитов.
«Сибирь» набрала четыре очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Барыс» с двумя баллами располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский СКА уступил на выезде нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.