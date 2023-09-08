Федотов: Заболотный полезен в командной игре и хорошо работает в прессинге

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру нападающего московского клуба Антона Заболотного.

«Весенняя часть прошедшего сезона наглядно всё показала. Есть статистика, насколько успешной была команда с Заболотным в составе. Единственное, на том этапе Антону не хватало реализации. А так во всех компонентах он не снижал к себе требований», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

По словам тренера, Заболотный очень полезен в командной игре, хорошо работает в прессинге.

«ЦСКА хочет играть в современный футбол, оказывая давление на соперника. Гол Заболотного в матче с «Зенитом» — отличное подтверждение того, как он настроен, как в каждой игре выкладывается на поле без остатка. Разумеется, это также одно из условий появления Антона в стартовом составе», — сказал он.

В нынешнем сезоне нападающий забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт 32-летнего россиянина с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Федотов заявил, что ЦСКА планирует подписать левого латераля.