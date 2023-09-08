Relevo: Испания прибыла на матч отбора Евро-2024 с Грузией без экипировки
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Как сообщает Relevo, пропажу обнаружили через день после приземления команды в Грузии.
По информации источника, команда была вынуждена проводить тренировку без бутс и вратарских перчаток. Тренировки на поле проводились в обуви, предназначенной для работы в спортзале.
Матч Грузия — Испания состоится 9 сентября, он начнётся в 19:00 мск.
Сборная Испании располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Грузия занимает второе место с четырьмя очками в трёх матчах.
Ранее Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании.