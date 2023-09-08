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Relevo: Испания прибыла на матч отбора Евро-2024 с Грузией без экипировки

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Сборная Испании по футболу прибыла на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года с Грузией без экипировки.
Relevo: Испания прибыла на матч отбора Евро-2024 с Грузией без экипировки
  • AP
  • © Paul White

Как сообщает Relevo, пропажу обнаружили через день после приземления команды в Грузии. 

По информации источника, команда была вынуждена проводить тренировку без бутс и вратарских перчаток. Тренировки на поле проводились в обуви, предназначенной для работы в спортзале.

Матч Грузия — Испания состоится 9 сентября, он начнётся в 19:00 мск. 

Сборная Испании располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Грузия занимает второе место с четырьмя очками в трёх матчах.

Ранее Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании.

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