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Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании

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Защитник Серхио Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании.
Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago

«Год назад я принял решение уйти. Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет? — приводит слова Рамоса Football Espana.

Рамос выступал за сборную Испании с 2005 по 2021 год. Он сыграл 180 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. С командой он становился чемпионом Европы и чемпионом мира.

Ранее Рамос назвал причины возвращения в «Севилью».

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