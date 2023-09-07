Защитник Серхио Рамос допустил, что может вернуться в сборную Испании.

«Год назад я принял решение уйти. Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет? — приводит слова Рамоса Football Espana.

Рамос выступал за сборную Испании с 2005 по 2021 год. Он сыграл 180 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. С командой он становился чемпионом Европы и чемпионом мира.

Ранее Рамос назвал причины возвращения в «Севилью».