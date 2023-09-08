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Колосков назвал полезной игру сборной России с командой Египта

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру сборной России в товарищеском матче с командой Египта.
Колосков назвал полезной игру сборной России с командой Египта
  • РИА Новости

«С точки зрения результата вполне неплохо. Для этих молодых ребят это полезный опыт в непривычных погодных условиях. Первый тайм объективно был хуже второго. В начале матча команда показывала довольно невнятную игру, а после перерыва преобразилась, появилось хорошее взаимопонимание, и движения футболистов стали слаженнее. Но выделять кого-то одного я бы не стал», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, как заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал игру сборной России с командой Египта.

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