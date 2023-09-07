Непомнящий — о ничьей с Египтом: требовать большего от сборной России нельзя

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий прокомментировал результат товарищеского матча c олимпийской командой Египта по футболу.

«Я не ожидал чего-то большего от этой игры. Потому что состав совершенно новый, ещё нет никаких взаимосвязей и сыгранности. Хотя на поле были очень добротные игроки. Поэтому требовать чего-то большего от этого состава просто нельзя. Ребята в первый раз оказались в майке национальной сборной, а многие впервые отправились в такое длительное путешествие. И Валерий Карпин сегодня дал шанс этим ребятам прочувствовать, что такое сборная России по футболу. Каково это, собираться с ребятами из разных клубов уже на высоком уровне. Потому что сейчас сборная созывается уже не так часто, как раньше. И главному тренеру очень сложно понять, кто есть кто. А такие матчи — отличный шанс посмотреть, кто есть кто. И многие показали себя очень достойно. Не хочется называть поимённо. Готов отметить только вратаря Агкацева, который сегодня защитил ворота, особенно в концовке игры», — заявил Непомнящий RT.



Также специалист отметил, что состав сборной на матче с Египтом не является оптимальным и в игре с Катаром на поле появятся более опытные игроки.



«Самое главное, что не стоит воспринимать сегодняшний состав как ориентир на будущие игры. В матче с Катаром выйдет уже основа», — добавил он.

Ранее Игорь Колыванов заявил, что сборная России по футболу имела хорошие шансы победить Египет.