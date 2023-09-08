Узнать больше

Тело сноубордиста, участвовавшего в Олимпиаде-2006, обнаружили спустя два месяца

Короткая ссылка
Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк скончался при выполнении трюка в центре Стокгольма.
Тело сноубордиста, участвовавшего в Олимпиаде-2006, обнаружили спустя два месяца
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

Как сообщает Expressen, 16 июня 36-летний спортсмен выполнил переднее сальто с арочного моста Вестерброн и не выплыл на поверхность. Тело обнаружил случайный прохожий 27 августа недалеко от набережной. Лундмарка удалось опознать по татуировкам.

На Олимпийских играх в Турине шведский сноубордист занял 27-е место.

Ранее сообщалось, что бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в возрасте 31 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить