Тело сноубордиста, участвовавшего в Олимпиаде-2006, обнаружили спустя два месяца

Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк скончался при выполнении трюка в центре Стокгольма.

Как сообщает Expressen, 16 июня 36-летний спортсмен выполнил переднее сальто с арочного моста Вестерброн и не выплыл на поверхность. Тело обнаружил случайный прохожий 27 августа недалеко от набережной. Лундмарка удалось опознать по татуировкам.

На Олимпийских играх в Турине шведский сноубордист занял 27-е место.

Ранее сообщалось, что бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в возрасте 31 года.