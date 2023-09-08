Защитник «Велеса» Кутепов: со здоровьем всё в порядке, готов помогать новой команде

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов сообщил, что находится в приемлемом физическом состоянии.

«С 10 июня тренируюсь по графику 6/1 — шесть дней тренировок, один выходной. Благодаря этому в хорошей форме. Со здоровьем тоже всё в порядке — готов помогать новой команде», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» 6 сентября сообщили о подписании контракта с Кутеповым.

По информации СМИ, зарплата экс-игрока сборной России в московском клубе составит около 300 тыс. рублей в месяц.

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

Ранее главный тренер московского «Велеса» Евгений Бушманов заявил, что очень доволен подписанием защитника Кутепова.