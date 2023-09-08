Узнать больше

Защитник «Велеса» Кутепов: со здоровьем всё в порядке, готов помогать новой команде

Короткая ссылка
Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов сообщил, что находится в приемлемом физическом состоянии.

«С 10 июня тренируюсь по графику 6/1 — шесть дней тренировок, один выходной. Благодаря этому в хорошей форме. Со здоровьем тоже всё в порядке — готов помогать новой команде», — цитирует Кутепова Sport24.

В «Велесе» 6 сентября сообщили о подписании контракта с Кутеповым.

По информации СМИ, зарплата экс-игрока сборной России в московском клубе составит около 300 тыс. рублей в месяц. 

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

Ранее главный тренер московского «Велеса» Евгений Бушманов заявил, что очень доволен подписанием защитника Кутепова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить