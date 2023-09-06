Тренер «Велеса» Бушманов: Кутепов поможет молодым ребятам

Главный тренер московского «Велеса» Евгений Бушманов заявил, что очень доволен подписанием защитника Ильи Кутепова.

«Очень довольны тем, что Илья к нам пришёл. Это игрок, который определенно поможет команде. Плюс у нас много молодых ребят, а он опытный футболист. Для атмосферы в коллективе его появление станет плюсом», — цитирует Бушманова РИА Новости.

По информации СМИ, зарплата игрока в московском клубе могла составить около 300 тыс. рублей в месяц.

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений российской национальной команды в сентябрьских товарищеских матчах.