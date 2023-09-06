Бышовец: сам факт вызова в сборную России должен быть мотивацией для футболистов

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от выступлений российской национальной команды в сентябрьских товарищеских матчах.

«Сборная собирается, в первую очередь думая о будущем! Тренеру национальной команды очень важно избежать процесса застоя. Для молодых игроков это шанс пообщаться со старшими, почувствовать свою востребованность. Мотивация для спортсменов — это сам факт вызова в сборную. Молодые футболисты общаются с тренерами, со звёздами нашего футбола: Карпиным, Онопко, Писаревым — это огромный опыт. Выбранная концепция, считаю, правильная: она необходима и позволяет жить. Что касается сменивших спортивное гражданство футболистов, то не будем обобщать — это единичные случаи, связанные исключительно с национальными принципами», — заявил Бышовец RT.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от выступлений сборной России в сентябрьских товарищеских матчах.