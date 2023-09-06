Силкин: когда Россия вернётся к официальным матчам, она должна показать зубы

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от выступлений сборной России в сентябрьских товарищеских матчах.

«Сборная России собирается, чтобы показать, что она есть, чтобы существовать! Понятно, что не все соперники готовы с нами играть, но с теми, кто готов, надо играть. Рано или поздно всё закончится, и наступит время, когда надо будет противостоять и противодействовать! Нынешняя ситуация — удар по всем спортсменам, но, когда надо будет показать зубы, мы должны быть готовы! Также могу сказать, что не всем игрокам хватает мастерства — это видно по играм РПЛ, но с вызовом в сборную многие из них могут перенять это мастерство и спокойствие», — заявил Силкин RT.



Также Силкин прокомментировал ситуацию с отказом полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна от вызова в сборную России.



«Не факт, что мы теряем сильных игроков. Парень просто понимает, что на данный момент ему сложнее в сборной России, нежели Армении. У него армянские корни — это нормальная ситуация. Не ищу здесь никакого политического подтекста», — добавил он.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.