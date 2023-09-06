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Гаджиев: в сборной России без горящих глаз делать нечего

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России.
Гаджиев: в сборной России без горящих глаз делать нечего
  • РИА Новости

«Я думаю, что национальная команда должна собираться в любом случае. И в условиях санкций, и в обычное время. В этом нет никаких сомнений! Я напомню: сборная СССР до 1952 года не имела права участвовать ни в каких соревнованиях. Тем не менее она играла с басками и ездила в Туманный Альбион. Профессионалы должны собираться вместе, а если никто не захочет с нами играть, значит, сыграть между собой! Самое главное — это любовь к игре! Ради чего ребята изначально шли гонять мяч? Потому что любят! Андрей Тихонов недавно сказал, что ему скучно без футбола, не знает, куда себя деть, — он живёт им. В официальной, товарищеской, тренировочной — в любой игре надо собираться и выигрывать, если ты профессионал. Сэр Алекс Фергюсон говорил: «Из двух людей, равных по возможностям, я возьму того, у кого глаза горят». Если глаза не горят, то и нечего делать в сборной!» — заявил Гаджиев RT.

Также заслуженный тренер России заявил, что в бытность игроком не стал бы менять спортивное гражданство.

«В наше старое доброе время футболисты тоже уходили в другие сборные, но по причине непопадания в состав. Сейчас всем понятно: уходят из-за отсутствия официальных матчей. Осуждать никого не буду, но я бы так не сделал: играл бы только за свою национальную сборную! Всё зависит от внутреннего состояния человека. У меня больше уважения к тем, кто остаётся. Например, Игорь Акинфеев. Эталонный спортсмен!» — добавил он.

Ранее молодёжная сборная России прибыла в Узбекистан для проведения товарищеских матчей.

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