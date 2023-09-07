Семак не исключил, что «Зенит» проведёт третий матч против иранского «Сепахана»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что команда из Санкт-Петербурга может ещё раз сыграть с иранским «Сепаханом».

«Будет ли третья игра? Посмотрим, есть хорошие отношения между клубами. Если это нужно будет, если это получится, то можно ещё раз слетать, почему нет», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Футболисты «Зенита» разгромили «Сепахан» (4:1) в товарищеском матче. Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе сине-бело-голубых мячи забили Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (21-я), Александр Ерохин (31-я, пенальти), Густаво Мантуан (90+3).

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор переходит в «Зенит» на правах аренды.