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Власов сохранил десятое место в общем зачёте «Вуэльты» после 12-го этапа

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Россиянин Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe занял 28-е место на 12-м этапе велосипедной многодневной гонки «Вуэльта Испании».
Власов сохранил десятое место в общем зачёте «Вуэльты» после 12-го этапа
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Hassenstein

Быстрее всех дистанцию в 149,1 км преодолел колумбиец Хуан Себастьян Молано из команды UAE Team Emirates. Вторым финишировал австралиец Кэйден Гроувс (Alpecin Deceuninck), третьим — нидерландец Бой Ван Поппель (Intermarché-Circus Wanty).

В общем зачёте лидирует американец Сепп Кусс (Jumbo Visma). Власов занимает десятое место.

13-й этап пройдёт 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Власов финишировал пятым на десятом этапе «Вуэльты».

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