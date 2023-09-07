Власов сохранил десятое место в общем зачёте «Вуэльты» после 12-го этапа

Россиянин Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe занял 28-е место на 12-м этапе велосипедной многодневной гонки «Вуэльта Испании».

Быстрее всех дистанцию в 149,1 км преодолел колумбиец Хуан Себастьян Молано из команды UAE Team Emirates. Вторым финишировал австралиец Кэйден Гроувс (Alpecin Deceuninck), третьим — нидерландец Бой Ван Поппель (Intermarché-Circus Wanty).

В общем зачёте лидирует американец Сепп Кусс (Jumbo Visma). Власов занимает десятое место.

13-й этап пройдёт 8 сентября.

Ранее сообщалось, что Власов финишировал пятым на десятом этапе «Вуэльты».