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Немировски об игре «Сибири»: если хочешь играть в атаку, шайба должна двигаться быстрее

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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался об игре команды.
Немировски об игре «Сибири»: если хочешь играть в атаку, шайба должна двигаться быстрее
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Если смотреть на наши игры, мы начали играть по-другому, быстрее. Просто требуется ещё время. Если хочешь играть в атаку, шайба должна двигаться быстрее. Мы работаем много над этими моментами», — сказал Немировски на пресс-конференции после игры.

Встреча проходила на новой арене новосибирской команды и завершилась победой хозяев в серии буллитов.

«Сибирь» набрала четыре очка и занимает пятое место в Восточной конференции. «Барыс» с двумя очками располагается на девятой строчке.

Ранее Немировски прокомментировал победу над «Барысом».

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