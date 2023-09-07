Морозов: пусть ледовая арена «Сибири» будет местом, где сбываются мечты

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о новой ледовой арене команды «Сибирь».

«Сегодня особый день не только для города, но и для хоккейного сообщества. В 2019-м тут был Чернышенко. Он пригласил сюда Фазеля. Тот визит стал отправной точкой к строительству стадиона.

А сегодня Сибирь получила новый дом. Пусть это будет место, где сбываются мечты, где будет самая крутая и честная поддержка», — заявил Морозов.

7 сентября на новой ледовой арене проходит матч КХЛ между «Сибирью» и «Барысом».

Ранее Анатолий Серышев выступил с речью на открытии новой ледовой арены команды «Сибирь».