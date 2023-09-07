Серышев — о ледовой арене «Сибири»: уверен, что комплекс станет местом побед

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев выступил с речью на открытии новой ледовой арены новосибирского хоккейного клуба «Сибирь».

«Сегодня здесь и сейчас впервые на этом льду собрались от малышей до почтительных граждан, люди, беззаветно влюблённые в хоккей. Сбылась наша мечта — открыл двери красивый многофункциональный комплекс.

Уверен, он станет местом побед и нашей гордости. Всё это стало возможным благодаря поддержке федерального центра и усилиям губернатора Травникова. Важно помнить, что дата первого матча совпала с датой, когда мы вспоминаем хоккеистов «Локомотива». 12 лет назад трагедия унесли жизни этих парней. Пожелаем сегодняшним командам в полной мере показать своё мастерство, сыграть за себя и за тех парней», — сказал Серышев.

Ранее Фастовский заявил, что «Сибирь-Арена» войдёт в топ-5 стадионов КХЛ.