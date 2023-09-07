Янчук: Медведев должен довести Алькараса до состояния усталости и заставить ошибаться

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Полагаю, что для Даниила этот матч будет невероятным испытанием. Алькарас — это явление в мире тенниса. Карлос способен оказаться везде и готов на молниеносные ответы сопернику. Тягаться с ним в этом невероятно тяжело. Чтобы сотворить сенсацию, Даниил должен выйти на пик своей формы в этом матче и постараться навязать Алькарасу борьбу в первых двух сетах.



При всём таланте Карлоса его можно заставить ошибаться. По матчу со Зверевым это было особенно заметно в их третьем сете, когда Зверев стал вести, но дожать Алькараса ему не хватило физических сил и мастерства. Для Даниила будет крайне важно сыграть на слабостях соперника, правильно затянуть его в противоборство и довести до состояния усталости и частых ошибок. Если он сумеет это сделать, у него будет толика надежды на благоприятный исход. Пока что считаю Алькараса явным фаворитом матча с Медведевым», — заявил Янчук RT.

Ранее Янчук заявил, что российского теннисиста Андрея Рублёва подвела психология в матче 1/4 финала US Open с Медведевым.