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Модрич признался, что скучает по Роналду, Бензема и Рамосу

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос, скучает ли он по бывшему партнёру по команде Кариму Бензема.
Модрич признался, что скучает по Роналду, Бензема и Рамосу
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Я скучаю по нему, мы провели вместе 11 лет. Похожие чувства я испытываю и по отношению к другим покинувшим клуб игрокам и моим друзьям, таким как Рамос, Марсело и Роналду», — цитирует Модрича Sportske Novosti.

Напомним, что французский форвард покинул мадридский клуб летом 2023 года по истечении срока действия контракта. В настоящий момент он выступает за саудовский «Аль-Иттихад».

Ранее Гарет Бэйл заявил, что перешёл в «Реал» ради игры с Роналду и Бензема.

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