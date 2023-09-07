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«Чемпионат»: Дзагоев может перейти в греческий «ПАС Ламия 1964»

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964».
«Чемпионат»: Дзагоев может перейти в греческий «ПАС Ламия 1964»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Чемпионат», в переходе 34-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер греческого клуба Леонидас Воколос.

По информации источника, стороны согласовывают условия контракта.

Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Дзагоев тренируется с основной командой ЦСКА.

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