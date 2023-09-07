Стал известен состав сборной России, который отправится на тренировку в Белокаменку

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена игроков сборной России, которые отправятся на тренировку в Белокаменку (Мурманская область).

Футболисты проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта «Футбол в школе».

Игроки: Помазун, Сафонов, Кержаков, Лантратов, Баринов, Волков, Глебов, Глушенков, Головин, Джикия, Зиньковский, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Макарчук, Антон Миранчук, Обляков, Мухин, Соболев, Солдатенков, Чалов и Юшин.

Второй состав команды уже отправился на матч с олимпийской сборной Египта в африканскую страну. Встреча запланирована на 7 и 11 сентября.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Спартака» полетели со сборной в Египет на первый товарищеский матч.