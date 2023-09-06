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Два футболиста «Спартака» полетели со сборной в Египет на первый товарищеский матч

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список игроков, которые отправились на первый товарищеский матч в Египет с олимпийской сборной арабской страны.

В состав национальной команды России в том числе вошли два защитника московского «Спартака» Даниил Хлусевич и Даниил Денисов. На первый матч с «фараонами» отправились 22 футболиста, сообщает пресс-служба РФС.

Полностью список команды выглядит следующим образом:

Вратари: Станислав Агкацев, Владислав Тороп.

Защитники: Виктор Александров, Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Вячеслав Литвинов, Егор Погостнов.

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко, Ярослав Гладышев, Никита Ермаков, Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов, Степан Оганесян, Никита Салтыков, Даниил Кузнецов.

Нападающие: Тамерлан Мусаев, Владислав Шитов.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт завершится 12 сентября. Товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта пройдет 7 и 11 сентября.

Ранее Матвей Сафонов назвал адекватным решение разделить сборную России на две команды в сентябре.

 

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