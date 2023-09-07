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Цветков — о Кубке Содружества в Сочи: если справлюсь со стрельбой, всё будет хорошо

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Россиянин Максим Цветков дал понять, что сделает всё от себя зависящее для завоевания золотых медалей на первом этапе Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

«Хотел бы рассчитывать на самые высокие места, потому что подготовка сложилась хорошо. Если справлюсь со стрельбой, всё будет хорошо. Надеюсь, всё получится», — цитирует Цветкова «Матч ТВ».

Этап Кубка Содружества по летнему биатлону пройдёт с 7 по 10 сентября. В программе соревнований спринт, гонка преследования, масс-старт.

Ранее Виктор Майгуров высказался на тему возвращения национальной сборной на международные турниры.

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