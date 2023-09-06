Роналду — о ЧМ-2026: в последние годы я начал думать, что надо жить сегодняшним днём

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не стал утверждать, что обязательно сыграет на чемпионате мира 2026 года.

«Буду предельно честен. За последние два года я начал думать иначе. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днём. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе», — цитирует Роналду Cabine Desportiva.

Он также отметил, что сейчас его целью является поездка на чемпионат Европы. По его словам, жизнь динамична, неизвестно, что произойдёт, поэтому надо наслаждаться моментом.

Сборная Португалии проведёт матчи со Словакией (8 сентября) и Люксембургом (11 сентября) в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024.

В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» игрок записал на свой счёт 850-й гол в официальных играх. Португалец является рекордсменом по этому показателю в мире.

Ранее Роналду присоединился к сборной Португалии по футболу.