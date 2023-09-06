Урбонас: Дончич показал руководителям ФИБА жест с намёком на подкуп

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во время матча с Канадой показал жест с намёком на подкуп в сторону VIP-трибуны, где сидели руководители Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Баскетболист показал жест, изображающий деньги, после эмоциональной реакции зрителей и сборной Словении на фол форварда канадцев Ар Джей Барретта, сообщает журналист Донатас Урбонас в Twitter.

Словения проиграла Канаде в матче 1/4 финала чемпионата мира 2023 года со счётом 89:100 и выбыла из борьбы за титул.

Ранее сборная Южного Судана обыграла команду Анголы в матче утешительного раунда за 17—32-е места Кубка мира по баскетболу и завоевала путёвку на Олимпийские игры в Париже.