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Сборная Южного Судана по баскетболу впервые завоевала путёвку на Олимпиаду

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Сборная Южного Судана обыграла команду Анголы в матче утешительного раунда за 17—32 места Кубка мира по баскетболу и завоевала путёвку на Олимпийские игры в Париже.
Сборная Южного Судана по баскетболу впервые завоевала путёвку на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru

Встреча в Маниле завершилась со счётом 101:78 в пользу суданской команды.

Суданцы гарантировали себе лучший результат среди сборных из Африки и впервые в истории квалифицировались на Олимпиаду. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее в МОК подтвердили решение о недопуске россиян к участию в Азиатских играх.

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