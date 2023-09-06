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В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым

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Президент «Велеса» Евгений Шиленков рассказал, что клуб оформил трансфер защитника Ильи Кутепова.
В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым
  • РИА Новости

«Мы действительно сегодня подписали контракт с Кутеповым. Детали контракта сообщать не буду, это конфиденциальная информация», — цитирует Шиленкова «Спорт-Экспресс».

По информации Sport24, зарплата игрока в московском клубе могла составить около 300 тыс. рублей в месяц. 

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выступил за уход Юрия Журавлёва, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина из команды.

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