В «Велесе» сообщили о подписании контракта с Кутеповым

Президент «Велеса» Евгений Шиленков рассказал, что клуб оформил трансфер защитника Ильи Кутепова.

«Мы действительно сегодня подписали контракт с Кутеповым. Детали контракта сообщать не буду, это конфиденциальная информация», — цитирует Шиленкова «Спорт-Экспресс».

По информации Sport24, зарплата игрока в московском клубе могла составить около 300 тыс. рублей в месяц.

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, почему выступил за уход Юрия Журавлёва, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина из команды.