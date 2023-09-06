В «Реал Сосьедад» рассказали, что Захарян всё ещё болеет

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен всё ещё болеет, он не поехал с командой на базу», — цитирует пресс-службу клуба «Матч ТВ».

Как сообщает Marca, футболисты испанского клуба вернулись к тренировкам после выходного дня. Захарян и защитник Урко Гонсалес отсутствовали на тренировке по причине болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее Норайр Захарян, отец российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его сын вернётся к тренировкам после болезни.