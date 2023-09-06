Узнать больше

В «Реал Сосьедад» рассказали, что Захарян всё ещё болеет

Короткая ссылка
В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили о состоянии здоровья российского полузащитника Арсена Захаряна.
В «Реал Сосьедад» рассказали, что Захарян всё ещё болеет
  • РИА Новости

«Арсен всё ещё болеет, он не поехал с командой на базу», — цитирует пресс-службу клуба «Матч ТВ».

Как сообщает Marca, футболисты испанского клуба вернулись к тренировкам после выходного дня. Захарян и защитник Урко Гонсалес отсутствовали на тренировке по причине болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее Норайр Захарян, отец российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его сын вернётся к тренировкам после болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить