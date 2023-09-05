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Норайр Захарян: Арсен вернётся к тренировкам с «Реал Сосьедад» 6 сентября

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Норайр Захарян, отец российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал, когда его сын вернётся к тренировкам после болезни.
Норайр Захарян: Арсен вернётся к тренировкам с «Реал Сосьедад» 6 сентября
  • © Gabriel Jimenez/Quality Sport Images/Getty Images

«Да, Арсен болел, но всё хорошо. Уже завтра он сможет вернуться к тренировкам с командой», — цитирует отца Захаряна «Матч ТВ».

Как сообщает Marca, футболисты испанского клуба вернулись к тренировкам после выходного дня. Захарян и защитник Урко Гонсалес отсутствовали на тренировке по причине болезни.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо дал совет Захаряну после перехода в «Реал Сосьедад».

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