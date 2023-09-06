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Фетисов заявил, что в отношениях с IIHF надо исходить из интересов России

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение касательно санкций, наложенных Международной федерацией хоккея (IIHF) на ЦСКА и голкипера Ивана Федотова.
Фетисов заявил, что в отношениях с IIHF надо исходить из интересов России
  • РИА Новости

«Я комментировал всё это с самого начала. Считаю, что наши внутренние интересы должны быть превыше всего. Ничего другого сказать не могу. Надо исходить из этого. Нам IIHF сегодня не указ ни в каких отношениях», — цитирует Фетисова kp.ru.

27 августа стало известно, что Федерация хоккея России запретила Федотову играть за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге до 1 января 2024 года, поддержав решение Международной федерации хоккея. При этом уточняется, что федерация одобрила заявку ЦСКА на Федотова на новый сезон.

Ранее Фетисов высказался о положительных допинг-пробах хоккеистов «Толпара».

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