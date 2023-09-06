Гуренко выразил сожаление из-за увольнения Евсеева из «Факела»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко отреагировал на отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Жалко, жалко». Вначале всё вообще хорошо получалось. Потом в играх где-то невезение, где-то глупые мячи пропускали, не было результатов, поэтому так произошло.

Кто бы мог стать достойной заменой Вадиму Валентиновичу? Это у руководителей клуба надо спросить. Я думаю, когда руководство принимает такие решения, у них уже есть варианты», — сказал Гуренко RT.

Ранее Александр Мостовой назвал неожиданной отставку Евсеева из «Факела».