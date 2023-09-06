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Мостовой назвал неожиданной отставку Евсеева из «Факела»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».
Мостовой назвал неожиданной отставку Евсеева из «Факела»
  • РИА Новости

«Ну что могу сказать… Неожиданно. Потому что, в принципе, я не ожидал, что после того, как «Факел» сохранил прописку в прошлом сезоне, когда все хвалили и нахваливали Евсеева, так получится. Если посмотреть, что было буквально за месяц-полтора перед этим сезоном, то в целом команда ничем не усилилась, ничего нового не произошло, поэтому я и думал, что «Факел» будет одной из команд внизу таблицы. Шило на мыло сейчас поменяют, грубо говоря. Смысл в этом?

А по-футбольному, в принципе, это нормально. Тем более вы помните, что в том сезоне — в прошедшем чемпионате — мы какие-то исторические рекорды ставили по увольнению и назначению. Если мне память не изменяет, в двух-трёх командах по три раза убирали и назначали. Это уже до смешного доходило, что люди по несколько раз выходили и заходили (смеётся)», — заявил Мостовой RT.

Ранее Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе Вадима Евсеева из «Факела».

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