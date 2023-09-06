Узнать больше

Фанаты Тэйлор Свифт накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Беллингема

Короткая ссылка
Фанаты американской певицы Тэйлор Свифт вмешались в голосование за футбольный приз Golden Boy — 2023.
Фанаты Тэйлор Свифт накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Беллингема
  • Gettyimages.ru

Главными фаворитами на титул являются полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и защитник «Барселоны» Алекс Бальде.

Игрок каталонской команды в мае заявил, что не любит творчество Тэйлор Свифт. Накануне в аккаунте Barça Universal были опубликованы слова футболиста.

Фанаты певицы, узнав об этом, активно включились в голосование. Один из любителей творчества девушки написал: «Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Беллингема!».

5 сентября у англичанина было около 30% голосов на Tuttosport. Теперь у него 86%, в то время как у Бальде всего 10,7%.

Ранее сообщалось, что гол Джуда Беллингема принёс победу «Реалу» в матче Примеры с «Сельтой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить