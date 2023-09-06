Фанаты Тэйлор Свифт накрутили голоса за приз Golden Boy в пользу Беллингема

Фанаты американской певицы Тэйлор Свифт вмешались в голосование за футбольный приз Golden Boy — 2023.

Главными фаворитами на титул являются полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и защитник «Барселоны» Алекс Бальде.

Игрок каталонской команды в мае заявил, что не любит творчество Тэйлор Свифт. Накануне в аккаунте Barça Universal были опубликованы слова футболиста.

Фанаты певицы, узнав об этом, активно включились в голосование. Один из любителей творчества девушки написал: «Эй, свифтисы! Не позволим этому парню Бальде выиграть Golden Boy! Голосуйте за Беллингема!».

5 сентября у англичанина было около 30% голосов на Tuttosport. Теперь у него 86%, в то время как у Бальде всего 10,7%.

Ранее сообщалось, что гол Джуда Беллингема принёс победу «Реалу» в матче Примеры с «Сельтой».