Sport24: Кокорин отказался от выгодного предложения из Турции ради возвращения в «Арис»

Нападающий Александр Кокорин отказался от предложения из Турции ради перехода в кипрский «Арис».

По информации Sport24, «Фатих Карагюмрюк» был заинтересован в аренде игрока, а также собирался платить ему €600 тыс. от его зарплаты в «Фиорентине» до конца контракта.

Турецкий клуб планировал подписать с россиянином полноценное соглашение после того, как истечёт его контракт с итальянской командой.

Отмечается, что Кокорин отказался от такого предложения, потому что на Кипре он уже приобрёл недвижимость.

5 сентября стало известно о возвращении футболиста в «Арис».

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» двумя словами попрощались с Кокориным.