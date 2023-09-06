Sport24: Кокорин отказался от выгодного предложения из Турции ради возвращения в «Арис»
- Legion-Media
По информации Sport24, «Фатих Карагюмрюк» был заинтересован в аренде игрока, а также собирался платить ему €600 тыс. от его зарплаты в «Фиорентине» до конца контракта.
Турецкий клуб планировал подписать с россиянином полноценное соглашение после того, как истечёт его контракт с итальянской командой.
Отмечается, что Кокорин отказался от такого предложения, потому что на Кипре он уже приобрёл недвижимость.
5 сентября стало известно о возвращении футболиста в «Арис».
В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за кипрский клуб на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что в «Фиорентине» двумя словами попрощались с Кокориным.