Джокович связал свой рекорд на ТБШ с верой родителей в его талант

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что он установил рекорд по числу полуфиналов в турнирах Большого шлема.

«Мне посчастливилось встретиться с людьми, которые верили в мой талант. Мои родители здесь — и без их любви и невероятных жертв меня бы здесь не было. Это ответ на вопрос, что я думаю, когда слышу эти цифры», — сказал игрок после матча.

В четвертьфинале US Open серб обыграл американца Тейлора Фритца за 2 часа 38 минут со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Таким образом, вторая ракетка мира в 47-й раз вышел в полуфинал турнира Большого шлема и обошёл по этому показателю швейцарца Роджера Федерера.

Ранее Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США.