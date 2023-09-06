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Китайская штангистка Хуэйхуа установила мировой рекорд в категории до 49 кг

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Китайская штангистка Цзян Хуэйхуа установила мировой рекорд на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в весовой категории до 49 кг в Эр-Рияде.

Китаянка победила с рекордами в толчке (120 кг) и в сумме (215 кг) и превзошла рекорд соотечественницы Хоу Чжихуэй (119 и 213 кг), которая взяла серебро на турнире (211 кг). Третье место у американки Джордан Делакруз (200).

В августе Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила российских спортсменов к чемпионату мира, который проходит с 4 по 17 сентября в Саудовской Аравии, в нейтральном статусе. 

В марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) предложила IWF вариант для допуска российских спортсменов на международные турниры.

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