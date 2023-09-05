Янчук: у Медведева больше шансов на выход в полуфинал US Open, чем у Рублёва

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва в преддверии их четвертьфинального матча на Открытом чемпионате США (US Open 2023).

«Начну с того, что это, конечно, замечательное событие для российского тенниса в целом, но немного досадно, что ребята встречаются между собой так рано, хотелось бы, конечно, чтобы они сошлись в полуфинале турнира, а ещё лучше в финале. На мой взгляд, Медведев и Рублёв уже достойно выступили на турнире и одержали уверенные победы над соперниками. Очевидно, что ребята только прибавляют в своей форме, чего нельзя было однозначно утверждать ещё накануне US Open, поскольку их результаты не были столь убедительными. Думаю, что победитель их противостояния будет иметь высокие шансы на выход в финал и на победу в турнире. Говоря о шансах на выход в следующую стадию, считаю, что у Медведева они несколько выше, нежели у Андрея. В данном случае Даниил очень убедительно провёл свои встречи, прибавил в классе своей игры, он стал играть быстрее и в более высоком темпе, с более коротким замахом. Ожидаю матч с крайне высоким классом игры: оба теннисиста остро подают, и за этим противостоянием будет очень интересно наблюдать», — сказал Янчук RT.

Ранее олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.