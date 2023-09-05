Президент 2DROTS: можем сыграть со «Спартаком» и узнать — кто самая народная команда

Президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о возможном матче со «Спартаком».

«Что делать «Спартаку», чтобы конкурировать с 2DROTS? Можем сыграть с ними народный матч и узнать — кто самая народная команда. Мы пока не в РПЛ, поэтому не конкуренты. А их врагов из ЦСКА мы обыгрывали. Можно сказать, что вносили частичку, чтобы у них был повод порадоваться», — цитирует Панасюка «Чемпионат».

2DROTS вышли в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв кировское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).

Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Ранее гендиректор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин поделился эмоциями от матча Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо», который прошёл на плавучем доке в посёлке Белокаменка Мурманской области.