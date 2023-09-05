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Зуева — об условиях допуска от World Aquatics: сомневаюсь, что наши спортсмены поедут без флага и гимна

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года Анастасия Зуева рассказала о своём отношении к декларации для допуска от World Aquatics и предположила, что официальные запреты на бумаге — это ещё не всё.
Зуева — об условиях допуска от World Aquatics: сомневаюсь, что наши спортсмены поедут без флага и гимна
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«С одной стороны, конечно, хорошо, что нас вроде бы допускают к соревнованиям, но делается это так, что ехать туда ввиду стольких ограничений просто бессмысленно. Сомневаюсь, что наши ребята поедут туда без флага, гимна, безликими спортсменами без национальной принадлежности к своей стране. Понимаю, что это, конечно, выбор каждого, но, будь такое предложено конкретно мне, я бы отказалась.

На Олимпийские игры в Токио мы ездили хотя бы со своим флагом, пусть и Олимпийского комитета России, у нас был гимн, все знали, что команда ОКР — это команда из России. Сейчас же не будет ничего, и, как мне кажется, это далеко не все поставленные требования и на месте придётся ещё что-то подписать.

В любом случае я бы подождала официальной реакции нашего руководства — и В.В. Сальникова в частности», — заявила Зуева RT.

Ранее сообщалось, что россиянам нужно будет подписать декларацию для допуска от World Aquatics.

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