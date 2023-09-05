Ван Гал считает, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали ради Месси

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал оценил победу Аргентины на чемпионате мира — 2023 в Катаре.

«Аргентинские игроки вели себя непозволительно и не наказывались за это. Думаю, что результат матча был предопределён заранее. Считаю ли я, что это потому, что Месси должен был стать чемпионом мира? Да», — цитирует ван Гала MD.

В 1/8 финала Аргентина в серии пенальти обыграла Нидерланды. Основное время завершилось со счётом 2:2. Подопечные Лионеля Скалони победили в мундиале, в финале одержав победу над командой Франции.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2026.